Deutsche Bank AG bescheinigt Hold für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Hold" belassen. Im schwierigen Umfeld hätten die Bonner vernünftigerweise konservativ geplant, schrieb Andy Chu am Donnerstag nach dem Ausblick.

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:03 Uhr verlor das Papier 3,0 Prozent auf 46,66 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 2,87 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1 501 243 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 0,1 Prozent abwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.03.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:07 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.