Beiersdorf Aktie

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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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Analyse im Fokus 29.09.2026 11:43:47

Deutsche Bank AG beurteilt Beiersdorf-Aktie mit Sell

Deutsche Bank AG beurteilt Beiersdorf-Aktie mit Sell

Deutsche Bank AG hat die Beiersdorf-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Tom Sykes aktualsierte seine bisherigen Schätzungen. Er geht für 2026 nun von einem Umsatzrückgang auf vergleichbarer Basis um 2,4 Prozent aus, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar schrieb. Auch die Marge sieht er mit 11,9 Prozent unter Vorjahresniveau.

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Die Beiersdorf-Aktie wies um 11:27 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 77,90 EUR abwärts. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 10,14 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten 38 494 Beiersdorf-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 15,7 Prozent zurück. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

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10:52 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
28.09.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Beiersdorf Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Beiersdorf AG 78,08 -0,31% Beiersdorf AG

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