Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Experten-Analyse
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16.11.2026 10:43:48
Deutsche Bank AG beurteilt Brenntag SE-Aktie mit Hold
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Hold" belassen. Der Kapitalmarkttag habe eher eine vernünftige Evolution als eine Revolution geboten, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Entscheidend sei die Umsetzung.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Brenntag SE-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Brenntag SE-Aktie notierte um 10:27 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 57,80 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 1,38 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 42 581 Brenntag SE-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 20,5 Prozent aufwärts. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 10.03.2027 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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