Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Aktie auf dem Prüfstand
|
05.03.2026 13:58:47
Deutsche Bank AG beurteilt Continental-Aktie mit Buy
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Continental von 68 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Hannoveraner sei vorsichtig, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Den unerwartet hohen Dividendenvorschlag sieht er positiv, weil Ausschüttungen in den Fokus rücken dürften, sobald die Trennung von ContiTech abgehakt sei.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Continental-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Um 13:42 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 65,88 EUR ab. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 6,25 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 182 915 Continental-Aktien gehandelt. Das Papier sank seit Jahresanfang 2026 um 3,1 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
