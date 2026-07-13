Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Investment-Tipp
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13.07.2026 11:52:47
Deutsche Bank AG beurteilt Daimler Truck-Aktie mit Buy
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Ein besserer Absatz dürfte einen positiven Effekt auf die Marge des Nutzfahrzeugherstellers haben, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Lieferkettenprobleme in Nordamerika dürften sich bald erledigt haben.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Daimler Truck-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:36 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 42,15 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 18,62 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 171 286 Stück. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 18,1 Prozent nach oben. Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 07.08.2026 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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