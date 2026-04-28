Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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Aktuelle Analyse 28.04.2026 09:54:06

Deutsche Bank AG beurteilt Deutsche Börse-Aktie mit Buy

Deutsche Bank AG beurteilt Deutsche Börse-Aktie mit Buy

Deutsche Börse-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Benjamin Goy einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Deutsche Bank Research hat Deutsche Börse nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Der Börsenbetreiber habe gut abgeschnitten, schrieb Benjamin Goy in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion. Trotz negativer Sondereffekte lägen die Ergebnisse über den Konsensschätzungen. Dazu komme der angehobene Ausblick für das zinsabhängige sogenannte Treasury-Ergebnis. Goy geht davon aus, dass die Eschborner im weiteren Jahresverlauf auch die übrigen Ziele anheben werden - ähnlich wie schon in den vergangenen Jahren, wie er betonte.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Deutsche Börse-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:38 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 268,10 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 11,90 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 36 336 Deutsche Börse-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 stieg die Aktie um 19,8 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:01 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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