Deutsche Bank AG beurteilt Deutsche Telekom-Aktie mit Buy

Deutsche Bank Research hat Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Investorenveranstaltung des Telekomkonzerns zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) sei eine der ersten dieser Art in Europa gewesen, ganz zu schweigen von der europäischen Telekommunikationsbranche, schrieb Robert Grindle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als wichtigste Erkenntnis nahm er mit, dass die Begeisterung für den Einsatz von KI-Techniken in allen Bereichen des Unternehmens tief verwurzelt sei und das Management die sich bietenden Chancen sowohl kosten- wie einnahmenseitig optimistisch einschätze.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Telekom-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Deutsche Telekom befand sich um 12:33 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 26,67 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 49,98 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1 297 134 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 0,5 Prozent abwärts. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2026 wird Deutsche Telekom voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CET





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