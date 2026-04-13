Henkel vz. Aktie

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Investment-Tipp 13.04.2026 10:22:48

Deutsche Bank AG beurteilt Henkel vz-Aktie mit Buy

Deutsche Bank AG hat die Henkel vz-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 77 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tom Sykes nahm in seinem am Montag vorliegenden Kommentar kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor und berücksichtigte dabei auch die Olaplex-Transaktion.

Aktienbewertung im Detail: Die Henkel vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Henkel vz-Aktie wies um 10:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 65,86 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 13,88 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 60 493 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 5,3 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2026 erfolgen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

