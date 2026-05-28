Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Aktie auf dem Prüfstand
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28.05.2026 10:13:47
Deutsche Bank AG beurteilt Henkel vz-Aktie mit Buy
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Tom Sykes in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur Präsentation des Finanzchefs Marco Swoboda auf der "European Champions"-Konferenz in Frankfurt. Das Management habe sich zuversichtlich gezeigt, mit dem aktuellen Kostendruck besser zurechtzukommen, als im vergangenen Inflationszyklus.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Henkel vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Um 09:57 Uhr fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 67,02 EUR ab. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 11,91 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 23 000 Henkel vz-Aktien gehandelt. Das Papier sank seit Jahresanfang 2026 um 0,5 Prozent. Am 06.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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