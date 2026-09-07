Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Analyse im Fokus 07.09.2026 12:04:51

Deutsche Bank AG beurteilt Infineon-Aktie mit Buy

Deutsche Bank AG beurteilt Infineon-Aktie mit Buy

Deutsche Bank AG hat die Infineon-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Johannes Schaller in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zur Präsentation des Unternehmens auf der dbAccess European TMT Konferenz. Das hohe Wachstumspotenzial über 2026 hinaus sei untermauert worden.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Infineon-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 58,52 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 45,25 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten 823 447 Infineon-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 stieg die Aktie um 56,3 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Infineon wird am 10.11.2026 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

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