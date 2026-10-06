Deutsche Bank AG beurteilt MTU Aero Engines-Aktie mit Buy

Deutsche Bank AG hat die MTU Aero Engines-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU vor Quartalszahlen und einem Kapitalmarkttag von 435 auf 457 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Christophe Menard rechnet mit einem Umsatzwachstum von 10 Prozent im dritten Jahresviertel. Zudem bestehe die Möglichkeit, dass der Triebwerkshersteller die diesjährige Prognose für das Instandhaltungsgeschäft (MRO) anhebe, so der Analyst in einer Einschätzung vom Dienstag.

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Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:13 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 378,30 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 20,80 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten 8 480 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 stieg die Aktie um 7,7 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 29.10.2026 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CET





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