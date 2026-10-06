MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Analyse im Fokus
|
06.10.2026 09:30:08
Deutsche Bank AG beurteilt MTU Aero Engines-Aktie mit Buy
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU vor Quartalszahlen und einem Kapitalmarkttag von 435 auf 457 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Christophe Menard rechnet mit einem Umsatzwachstum von 10 Prozent im dritten Jahresviertel. Zudem bestehe die Möglichkeit, dass der Triebwerkshersteller die diesjährige Prognose für das Instandhaltungsgeschäft (MRO) anhebe, so der Analyst in einer Einschätzung vom Dienstag.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die MTU Aero Engines-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:13 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 378,30 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 20,80 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten 8 480 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 stieg die Aktie um 7,7 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 29.10.2026 gerechnet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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