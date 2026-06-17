QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|Aktie unter die Lupe
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17.06.2026 10:04:45
Deutsche Bank AG beurteilt QIAGEN-Aktie mit Buy
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" belassen. Diese dürften sich im Rahmen der eigenen Vorgaben des Diagnostikspezialisten bewegen, prognostizierte Jan Koch am Mittwoch. Einfuhrzölle und die Konsolidierung der jüngst abgeschlossenen Übernahme von Parse dürften auf die Profitabilität gedrückt haben.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der QIAGEN-Aktie zur Zeit der Analyse
Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:46 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 32,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 18 279 QIAGEN-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 21,5 Prozent abwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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