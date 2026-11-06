Deutsche Bank AG beurteilt Rheinmetall-Aktie mit Buy

Die Rheinmetall-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach einem Kursrutsch infolge der Prognosesenkung mit einem Kursziel von 1650 Euro auf "Buy" belassen. Das Vertrauen der Anleger in die Prognosen und die Kommunikation des Rüstungskonzerns habe zwar einen erheblichen Dämpfer erhalten, schrieb Christoph Laskawi am Donnerstag. Allerdings setzte das Unternehmen das seit Jahresbeginn gezeigte deutliche Wachstum um und habe bislang auch ordentliche Gewinnsteigerungen erzielt.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Rheinmetall-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 11:57 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,3 Prozent auf 804,90 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 104,99 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden heute 202 393 Rheinmetall-Aktien gehandelt. Das Papier gab seit Jahresbeginn 2026 um 47,9 Prozent nach. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2026 dürfte Rheinmetall am 11.03.2027 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET





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