Deutsche Bank AG: BMW-Aktie erhält Buy

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 103 auf 104 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Alle Augen seien auf den Ausblick gerichtet, schrieb Tim Rokossa in seiner am Donnerstag veröffentlichten Vorschau auf den Quartalsbericht Mitte März. An seinen Schätzungen nahm er einen Feinschliff vor.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die BMW-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:27 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 88,60 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 17,38 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 323 437 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 4,9 Prozent. Am 12.03.2026 dürfte BMW die Bilanz für Q4 2025 veröffentlichen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.