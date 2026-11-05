BMW Aktie

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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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Aktie auf dem Prüfstand 05.11.2026 12:22:49

Deutsche Bank AG: BMW-Aktie erhält Buy

Deutsche Bank AG: BMW-Aktie erhält Buy

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der BMW-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW nach einer Senkung der Unternehmensziele für 2026 von 71 auf 66 Euro gesenkt, die Einstufung angesichts des Kurspotenzials aber auf "Buy" belassen. Der Fokus habe weniger auf den aktuellen Geschäftszahlen gelegen, sondern vielmehr auf den weiteren Restrukturierungsmaßnahmen des Konzerns und darauf, ob dies nun ein letztes Reinen-Tisch-Machen sei vor einer Geschäftserholung, schrieb Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Leider habe die Telefonkonferenz mit dem Management nur für begrenzte Vorhersagbarkeit für 2027 gesorgt, was auf den anstehenden Roadshows ein wesentliches Thema sein dürfte.

Zwischen Kursziel und Realität: Die BMW-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:06 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 60,72 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 8,70 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 702 860 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 31,0 Prozent nach unten.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: iStockphoto,Maksim Toome / Shutterstock.com

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