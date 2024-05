Deutsche Bank AG: Brenntag SE-Aktie erhält Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 88,90 Euro auf "Buy" belassen. Wegen der Preise seien die Ergebnisse des Chemikalienhändlers schwächer als erwartet gewesen, schrieb Analyst Dominic Edridge in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Brenntag SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 14:21 Uhr um 1,3 Prozent auf 70,54 EUR nach. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 26,03 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 205 452 Brenntag SE-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2024 büßte die Aktie um 15,2 Prozent ein. Die kommenden Q2 2024-Ergebnisse werden voraussichtlich am 13.08.2024 veröffentlicht.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2024 / 07:50 / CEST



