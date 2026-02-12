Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aktuelle Analyse 12.02.2026 13:49:52

Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Deutsche Telekom-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Der Cashflow der US-Mobilfunktochter sei besser als erwartet gewesen, schrieb Robert Grindle in seinem am Donnerstag veröffentlichten Kommentar.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Telekom-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere um 13:33 Uhr 3,8 Prozent. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 33,25 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden heute 4 089 030 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte die Aktie um 14,0 Prozent. Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com,Deutsche Telekom

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

mehr Nachrichten