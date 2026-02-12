Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Aktuelle Analyse
|
12.02.2026 13:49:52
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Der Cashflow der US-Mobilfunktochter sei besser als erwartet gewesen, schrieb Robert Grindle in seinem am Donnerstag veröffentlichten Kommentar.
Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Telekom-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere um 13:33 Uhr 3,8 Prozent. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 33,25 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden heute 4 089 030 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte die Aktie um 14,0 Prozent. Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
13.02.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
13.02.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
13.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen DAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
13.02.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)
|
13.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
13.02.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)