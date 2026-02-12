Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Deutsche Telekom-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Der Cashflow der US-Mobilfunktochter sei besser als erwartet gewesen, schrieb Robert Grindle in seinem am Donnerstag veröffentlichten Kommentar.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Telekom-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere um 13:33 Uhr 3,8 Prozent. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 33,25 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden heute 4 089 030 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte die Aktie um 14,0 Prozent. Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.