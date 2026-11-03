Deutsche Bank AG: Buy für Fresenius SE-Aktie

Deutsche Bank AG hat die Fresenius SE-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Mit der angekündigten Kooperation mit WuXi Biologics würde der deutsche Gesundheitskonzern zu einem der größten Anbieter von Nachahmerprodukten von Biopharmazeutika werden, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Fresenius könne die Produkte je nach Marktattraktivität, Entwicklungsrisiken und erzielbaren Renditen auswählen.

Aktienauswertung: Die Fresenius SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 13:11 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 48,88 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 14,58 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 119 287 Aktien. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2026 0,2 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET



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