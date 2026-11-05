Heidelberg Materials Aktie

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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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Bewertung im Fokus 05.11.2026 13:13:50

Deutsche Bank AG: Buy für Heidelberg Materials-Aktie

Deutsche Bank AG: Buy für Heidelberg Materials-Aktie

Das Heidelberg Materials-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Jon Bell genauer unter die Lupe genommen.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach der Telefonkonferenz zu den Resultaten des dritten Quartals auf "Buy" mit einem Kursziel von 206 Euro belassen. Das Management rechne mit einer weiterhin guten Entwicklung der Verkaufspreise in Relation zu den Kosten, schrieb Jon Bell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Aktieninformation im Fokus: Die Heidelberg Materials-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Um 12:57 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 176,00 EUR nach oben. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 17,05 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 236 542 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier sank seit Jahresanfang 2026 um 19,5 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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UBS AG veröffentlicht Bewertung: Heidelberg Materials-Aktie mit Buy

Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

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