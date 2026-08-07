Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Papier unter der Lupe
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07.08.2026 12:04:48
Deutsche Bank AG: Buy für Henkel vz-Aktie
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Buy" belassen. das operative Halbjahresergebnis habe über dem Konsens gelegen, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar.
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Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere um 11:46 Uhr 0,2 Prozent. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 4,59 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. 52 398 Henkel vz-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 gewann die Aktie 18,3 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2026 wird Henkel vz voraussichtlich am 10.11.2026 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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