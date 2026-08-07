Deutsche Bank AG: Buy für Henkel vz-Aktie

Deutsche Bank AG hat die Henkel vz-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Buy" belassen. das operative Halbjahresergebnis habe über dem Konsens gelegen, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Henkel vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere um 11:46 Uhr 0,2 Prozent. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 4,59 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. 52 398 Henkel vz-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 gewann die Aktie 18,3 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2026 wird Henkel vz voraussichtlich am 10.11.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST



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