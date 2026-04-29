Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Aktienbewertung 29.04.2026 12:49:47

Deutsche Bank AG: Buy-Note für Airbus SE-Aktie

Deutsche Bank AG: Buy-Note für Airbus SE-Aktie

Die Airbus SE-Aktie wurde von Deutsche Bank AG einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 226 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal habe enttäuscht, schrieb Christophe Menard in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Aussichten für die Auslieferungen hätten sich allerdings gebessert.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 12:33 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 170,04 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 32,91 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 202 079 Airbus SE-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 gab die Aktie um 12,6 Prozent nach. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Airbus SE am 29.07.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Airbus

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