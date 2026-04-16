Deutsche Bank AG: Buy-Note für BMW-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die operative Marge im Auto-Geschäft dürfte mit 4 bis 6 Prozent innerhalb der für das Gesamtjahr angepeilten Spanne gelegen haben, schrieb Tim Rokossa in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Anfang Mai. An den Jahreszielen des Autobauers sollte sich nichts ändern.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BMW-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 10:21 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 82,00 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 21,95 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 68 171 BMW-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 12,0 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET



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