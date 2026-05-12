Deutsche Bank AG: Buy-Note für Commerzbank-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Commerzbank von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach soliden Quartalszahlen und ambitionierten Plänen hob Benjamin Goy seine ohnehin überdurchschnittlichen Schätzungen noch etwas weiter an, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar schrieb.

Aktienbewertung im Detail: Die Commerzbank-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 12:31 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 35,54 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 18,18 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 579 129 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 1,6 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Commerzbank am 06.08.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:08 / CET



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