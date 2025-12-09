Deutsche Bank AG: Buy-Note für Daimler Truck-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 43 auf 41 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nicolai Kempf bevorzugt unter den Nutzfahrzeugherstellern Daimler Truck und Traton aufgrund ihres Restrukturierungspotenzials und der erwarteten Marktimpulse aus Deutschland, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick schrieb. Mit Blick auf die gesamte Branche der Lkw-Bauer erwartet Kempf, dass auch im kommenden Jahr die USA ein entscheidender Wettbewerbsmarkt bleiben dürften. Nach einem verhaltenen ersten Quartal rechnet er dort mit einem Aufschwung. Strengere Emissionsvorschriften sollten zudem zu einem kleineren Vorzieheffekt im zweiten Halbjahr führen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Daimler Truck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 09:47 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 37,13 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 10,42 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25 450 Daimler Truck-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 ging es für das Papier um 5,8 Prozent nach oben. Daimler Truck dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 19.03.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET



