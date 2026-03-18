Deutsche Bank AG: Buy-Note für Daimler Truck-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum vierten Quartal und einem Investorentreffen mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe bislang nur begrenzten Einfluss auf die Geschäfte des Lkw-Herstellers, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Unternehmen befinde sich derweil in Gesprächen mit der US-Administration, um günstigere Importkonditionen für seine in Mexiko gefertigten Produkte zu erreichen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Daimler Truck-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 09:32 Uhr wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 42,15 EUR nach oben. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 16,25 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden heute 51 339 Daimler Truck-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 12,9 Prozent nach oben. Am 06.05.2026 werden die Kennzahlen für Q1 2026 voraussichtlich präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:05 / CET



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