Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Rating im Fokus
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21.10.2026 11:04:47
Deutsche Bank AG: Buy-Note für Deutsche Börse-Aktie
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 313 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe ein insgesamt gutes Zahlenwerk für das dritte Quartal präsentiert, schrieb Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Deutsche Börse-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Deutsche Börse-Aktie notierte um 10:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 307,10 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 1,92 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 105 890 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2026 um 39,7 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Deutsche Börse Neutral
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|UBS AG
|20.10.26
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|Deutsche Börse AG
|316,60
|2,96%
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