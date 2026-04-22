Deutsche Bank AG: Buy-Note für Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Bank Research hat Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Ein größerer Konzern könnte immer noch einen deutlichen Konglomeratsabschlag aufweisen, ähnlich wie bei Konkurrent Vodafone, schrieb Robert Grindle am Dienstagabend. Er verwies auf einen Medienbericht, wonach die Telekom ein Zusammengehen mit ihrer in den USA börsennotierten Tochter T-Mobile US erwägt. Mit einem solchen Schritt könnte das Unternehmen aber eventuell einfacher an Kapital komme, neue Aktien für grenzüberschreitende Zukäufe in Europa und den USA ausgeben oder Werte durch anschließende Abspaltungen und Börsengänge einzelner Bereiche freisetzen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der Analyse

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:16 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 28,14 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 49,25 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 751 102 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 5,0 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzkennzahlen wird am 13.05.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 22:22 / GMT





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