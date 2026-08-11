GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Investment-Tipp
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11.08.2026 12:28:47
Deutsche Bank AG: Buy-Note für GEA-Aktie
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea nach endgültigen Quartalszahlen von 71 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft in Höhe von 11 Prozent liege weit über dem Zielkorridor von 6 bis 8 Prozent, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe sich die Profitabilität des Anlagenbauers verbessert. Der Experte erhöhte seine Prognosen.
Zwischen Kursziel und Realität: Die GEA-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Um 12:11 Uhr ging es für das GEA-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 64,45 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 17,92 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 46 252 GEA-Aktien den Besitzer. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 14,0 Prozent aufwärts. Am 09.11.2026 dürfte GEA die Bilanz für Q3 2026 veröffentlichen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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