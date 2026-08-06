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WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0

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Aktienanalyse 06.08.2026 14:37:48

Deutsche Bank AG: Buy-Note für QIAGEN-Aktie

Deutsche Bank AG: Buy-Note für QIAGEN-Aktie

Die QIAGEN-Aktie wurde von Deutsche Bank AG einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen auf "Buy" belassen. Das in US-Dollar lautende Kursziel liegt unverändert bei 43. Das zweite Quartal des Labordienstleisters habe zwar die Erwartungen übertroffen, doch die Prognosen für das angelaufene dritte Jahresviertel seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Jan Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der QIAGEN-Aktie zur Zeit der Analyse

Die QIAGEN-Aktie konnte um 14:19 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 36,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 125 002 Stück. Seit Anfang des Jahres 2026 sank die Aktie um 10,6 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

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