Deutsche Bank AG: Buy-Note für Rheinmetall-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Buy" belassen. Die Düsseldorfer dürften solide ins Jahr gestartet sein, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 7. Mai. Anleger sollten dabei die hohen Vergleichshürden aus dem Vorjahr bedenken.

Aktieninformation im Fokus: Die Rheinmetall-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 10:21 Uhr 0,3 Prozent. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 40,86 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19 034 Rheinmetall-Aktien. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 4,5 Prozent zurück. Die Quartalsbilanz für Q1 2026 wird am 07.05.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.