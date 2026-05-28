Deutsche Bank AG: Buy-Note für Rheinmetall-Aktie

Deutsche Bank AG hat die Rheinmetall-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussichten des Rüstungskonzerns, die Ziele für das Gesamtjahr 2026 im Einklang mit der Entwicklung im ersten Halbjahr zu halten, seien gut, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Rheinmetall-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie legte um 10:18 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,1 Prozent auf 1 283,40 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 63,63 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 65 173 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für die Aktie um 17,0 Prozent abwärts. Voraussichtlich am 06.08.2026 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET



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