SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Aktie unter die Lupe
|
24.07.2026 13:43:47
Deutsche Bank AG: Buy-Note für SAP SE-Aktie
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe ein starkes zweites Jahresviertel hinter sich, schrieb Johannes Schaller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies stütze seine Einschätzung, dass sich sowohl der Cloud-Umsatz als auch das währungsbereinigte Wachstum des Konzerns 2027 beschleunigen dürften.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der SAP SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktie notierte um 13:27 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,4 Prozent auf 135,20 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 47,93 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. 1 388 226 SAP SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 34,0 Prozent zu Buche. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2026 erfolgen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAP SE
|
24.07.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
24.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
24.07.26