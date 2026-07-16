Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Bewertung im Fokus
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16.07.2026 10:58:47
Deutsche Bank AG: Buy-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen (VW) vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Einer soliden Nachfrage in Europa stehe die andauernde Schwäche des Autobauers in China gegenüber, schrieb Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.
Aktieninformation im Fokus: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung
Kaum Bewegung ließ sich um 10:42 Uhr bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 74,38 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 61,33 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 102 759 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 23,4 Prozent nach unten. Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q2 2026 wird am 24.07.2026 erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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