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Aktuelle Analyse im Blick 06.08.2026 14:43:52

Deutsche Bank AG: Buy-Note für Vonovia SE-Aktie

Deutsche Bank AG: Buy-Note für Vonovia SE-Aktie

Die Vonovia SE-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Bericht zum zweiten Quartal des Wohnimmobilienkonhzerns sei ein neutrales Ereignis gewesen, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Fortschritte mit Blick auf Veräußerungen seien positiv zu werten.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Vonovia SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von Vonovia SE befand sich um 14:27 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 20,89 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 24,46 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1 224 484 Vonovia SE-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 9,8 Prozent zurück. Am 04.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Vonovia SE veröffentlicht werden.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Vonovia SE

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