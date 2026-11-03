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Zalando Aktie

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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Aktienanalyse 03.11.2026 11:34:48

Deutsche Bank AG: Buy-Note für Zalando-Aktie

Deutsche Bank AG: Buy-Note für Zalando-Aktie

Die Zalando-Aktie wurde von Deutsche Bank AG einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das operative Ergebnis und das Bruttowarenvolumen des Online-Modehändlers seien im dritten Quartal besser als erwartet ausgefallen, während sich der Umsatz erwartungsgemäß entwickelt habe, schrieb Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf eine Verschiebung in Richtung B2B, wo sich das operative Ergebnis im Jahresvergleich mehr als verdoppelt und die Konsensschätzung deutlich übertroffen habe.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Zalando-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Zalando-Aktie musste um 11:18 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 26,34 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 32,88 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 088 714 Zalando-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 3,9 Prozent zu Buche. Am 03.11.2026 werden die Kennzahlen für Q3 2026 voraussichtlich präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com

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