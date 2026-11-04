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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Bewertung im Fokus 04.11.2026 12:07:47

Deutsche Bank AG: Buy-Note für Zalando-Aktie

Deutsche Bank AG: Buy-Note für Zalando-Aktie

Zalando-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Adam Cochrane einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Mit dem operativen Ergebnis (Ebit) habe der Online-Modehändler die Konsensschätzung um fünf Prozent übertroffen, schrieb Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das sorge für Zuversicht angesichts ungünstiger Wetterverhältnisse und einer zurückhaltenden Verbraucherstimmung in dem Zeitraum.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Zalando-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere um 11:51 Uhr 2,9 Prozent. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 34,46 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 560 832 Zalando-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 stieg die Aktie um 2,7 Prozent. Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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