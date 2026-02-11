Deutsche Bank AG: Commerzbank-Aktie erhält Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Goy schrieb am Mittwoch von guten Zahlen der Bank. So liege etwa der Nettogewinn um zwölf Prozent über der Konsensschätzung. Das Geldhaus habe sich mit Blick auf die Einnahmen auf breiter Basis gut entwickelt.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Commerzbank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Commerzbank-Aktie wies um 10:27 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 33,62 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 13,03 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1 764 849 Commerzbank-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 gab die Aktie um 6,9 Prozent nach. Die Quartalsbilanz für Q4 2025 wird am 11.02.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:05 / GMT



