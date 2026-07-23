Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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Deutsche Börse-Analyse im Blick 23.07.2026 13:52:47

Deutsche Bank AG: Deutsche Börse-Aktie erhält Buy

Deutsche Bank AG: Deutsche Börse-Aktie erhält Buy

Deutsche Börse-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Benjamin Goy einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe ein insgesamt solides Zahlenwerk abgeliefert und die durchschnittlichen Marktprognosen übertroffen, schrieb Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Deutsche Börse-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 13:36 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 252,30 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 18,91 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 179 931 Stück. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 14,8 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Video Media Studio Europe / Shutterstock.com,Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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