Deutsche Bank AG: Deutsche Börse-Aktie erhält Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe ein insgesamt solides Zahlenwerk abgeliefert und die durchschnittlichen Marktprognosen übertroffen, schrieb Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Deutsche Börse-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 13:36 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 252,30 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 18,91 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 179 931 Stück. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 14,8 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET



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