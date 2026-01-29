Fresenius Aktie

Aktie unter die Lupe 29.01.2026 13:28:48

Deutsche Bank AG: Fresenius SE-Aktie erhält Buy

Deutsche Bank AG: Fresenius SE-Aktie erhält Buy

Die Fresenius SE-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet mit einem soliden Jahresabschluss der Bad Homburger, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb. Für 2026 dürften sie sich wie gewohnt konservative Ziele setzen.

Aktienbewertung im Detail: Die Fresenius SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Fresenius SE-Aktie wies um 13:11 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 46,90 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 19,40 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 268 468 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 4,2 Prozent. Am 25.02.2026 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Casimiro PT / Shutterstock.com

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

