Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Aktie unter die Lupe
|
29.01.2026 13:28:48
Deutsche Bank AG: Fresenius SE-Aktie erhält Buy
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet mit einem soliden Jahresabschluss der Bad Homburger, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb. Für 2026 dürften sie sich wie gewohnt konservative Ziele setzen.
Aktienbewertung im Detail: Die Fresenius SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Fresenius SE-Aktie wies um 13:11 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 46,90 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 19,40 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 268 468 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 4,2 Prozent. Am 25.02.2026 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|12:39
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|07:33
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|20.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
