Deutsche Bank AG gibt BMW-Aktie Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW nach einer Investorenveranstaltung mit dem Finanzchef des Autobauers mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die Marge im ersten Quartal dürfte innerhalb des Zielkorridors für das Gesamtjahr liegen, schrieb Tim Rokossa in einem am Montag vorliegenden Kommentar.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der BMW-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 77,36 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 29,27 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 19 494 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 16,9 Prozent zurück. BMW wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 06.05.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:02 / CET



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