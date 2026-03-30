BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Aktie bewertet
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30.03.2026 09:24:07
Deutsche Bank AG gibt BMW-Aktie Buy
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW nach einer Investorenveranstaltung mit dem Finanzchef des Autobauers mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die Marge im ersten Quartal dürfte innerhalb des Zielkorridors für das Gesamtjahr liegen, schrieb Tim Rokossa in einem am Montag vorliegenden Kommentar.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der BMW-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 77,36 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 29,27 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 19 494 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 16,9 Prozent zurück. BMW wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 06.05.2026 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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