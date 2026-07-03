Deutsche Bank AG gibt BMW-Aktie Buy

Deutsche Bank Research hat BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Auf einer Investorenveranstaltung am US-Produktionsstandort Spartanburg habe der Autobauer seine zwei Kernbotschaften untermauert, schrieb Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Erstens, dass die USA längst nicht mehr nur eine attraktive Gewinnquelle seien, sondern ein strategischer Knotenpunkt für Produktion, Export und Produktentwicklung für BMW. Zweitens, dass die Agenda des neuen Vorstandschefs weniger auf eine vollständige Neuausrichtung der Strategie abziele, sondern mehr auf eine beschleunigte Umsetzung von Maßnahmen in den Bereichen Flexibilität, Kosten und regionale Widerstandsfähigkeit.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BMW-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 13:21 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 60,42 EUR nach oben. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 48,96 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden via XETRA 505 099 BMW-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 31,4 Prozent nach unten.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 08:05 / CET



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