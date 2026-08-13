Deutsche Bank AG gibt Brenntag SE-Aktie Hold

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Der Chemikalienhändler habe wegen "Übergewinnen" besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Tristan Lamotte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege um gut ein Viertel über der Konsensschätzung.

Aktienauswertung: Die Brenntag SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 10:56 Uhr rutschte die Brenntag SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 60,16 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 5,25 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 34 456 Aktien. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2026 um 25,4 Prozent aufwärts. Die Quartalsbilanz für Q3 2026 wird am 11.11.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET



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