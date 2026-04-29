E.ON Aktie

E.ON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

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Aktieneinstufung 29.04.2026 11:19:47

Deutsche Bank AG gibt EON SE-Aktie Buy

Deutsche Bank AG gibt EON SE-Aktie Buy

Das EON SE-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst James Brand genauer unter die Lupe genommen.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 20,5 Euro auf "Buy" belassen. Analyst James Brand rechnet mit einem soliden ersten Quartal, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht Mitte Mai schrieb. Der Überschuss dürfte 2 Prozent gestiegen sein.

Aktienauswertung: Die EON SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:03 Uhr ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 18,59 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 10,27 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 459 154 EON SE-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Anteilsschein um 18,8 Prozent nach oben. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q1 2026 wird für den 13.05.2026 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com,PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

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