E.ON Aktie

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WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

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Bewertung im Blick 11.11.2026 10:49:50

Deutsche Bank AG gibt EON SE-Aktie Buy

Deutsche Bank AG gibt EON SE-Aktie Buy

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des EON SE-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst James Brand.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 20,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Neunmonatszahlen hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb James Brand am Mittwochmorgen. Die Ziele für das Gesamtjahr und auf mittlere Sicht hätten Bestand. Die Aktien hält er weiter für attraktiv. Im Fokus stünden regulatorische Entscheidungen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der EON SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Die EON SE-Aktie musste um 10:33 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 18,73 EUR abwärts. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 9,45 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 893 007 Stück. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 19,7 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 11.11.2026 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com,PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

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