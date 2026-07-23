Deutsche Bank AG gibt GEA-Aktie Buy

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea von 70 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Zahlen des Anlagenbauers für das zweite Quartal seien positiv ausgefallen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angetrieben worden sei die operative Entwicklung von einer starken Auftragsdynamik, einem unerwartet deutlichen organischen Umsatzwachstum, guten Ergebniskennziffern und einer gestärkten Zuversicht für das zweite Halbjahr.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die GEA-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 12:02 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 62,95 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 12,79 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 40 627 GEA-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 11,4 Prozent zu Buche. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte GEA am 10.08.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET



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