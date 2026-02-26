Deutsche Bank AG gibt Heidelberg Materials-Aktie Buy

Deutsche Bank AG-Analyst Jon Bell hat sich intensiv mit dem Heidelberg Materials-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 267 Euro auf "Buy" belassen. In Deutschland gebe es etwas Licht am Ende des Tunnels, schrieb Jon Bell in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur Telefonkonferenz nach dem Quartalsbericht mit Einblick in den aktuellen Verlauf in einzelnen Regionen.

Aktienbewertung im Detail: Die Heidelberg Materials-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:51 Uhr 5,2 Prozent im Minus bei 189,45 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 40,93 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 501 894 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt. Das Papier büßte seit Beginn des Jahres 2026 15,0 Prozent ein.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.