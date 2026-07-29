Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Bewertung im Fokus
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29.07.2026 13:49:47
Deutsche Bank AG gibt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Buy
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach Zahlen zum zweiten Quartal von 74 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autohersteller setze weiter auf Kostenkontrolle, schrieb Tim Rokossa am Mittwoch. Die Ausschüttung von Barmitteln an die Aktionäre mache die Aktien weiterhin attraktiv.
Aktienanalyse online: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 13:33 Uhr konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 46,67 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 56,42 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 722 352 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 16,9 Prozent zu Buche. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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