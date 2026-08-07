Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Bewertung im Blick
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07.08.2026 12:07:47
Deutsche Bank AG gibt Merck-Aktie Hold
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Hold" belassen. Die Darmstädter hätten die Erwartungen getoppt und die Ziele hochgeschraubt, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht.
Aktienbewertung im Detail: Die Merck-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Im XETRA-Handel kam die Merck-Aktie um 11:50 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 145,05 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 13,82 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 61 544 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 ging es für das Papier um 20,7 Prozent nach oben.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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