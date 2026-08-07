Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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Bewertung im Blick 07.08.2026 12:07:47

Deutsche Bank AG gibt Merck-Aktie Hold

Deutsche Bank AG gibt Merck-Aktie Hold

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Merck-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Hold" belassen. Die Darmstädter hätten die Erwartungen getoppt und die Ziele hochgeschraubt, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht.

Aktienbewertung im Detail: Die Merck-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel kam die Merck-Aktie um 11:50 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 145,05 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 13,82 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 61 544 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 ging es für das Papier um 20,7 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com,Merck KGaA

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