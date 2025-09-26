Deutsche Bank AG gibt Siemens-Aktie Hold

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Hold" belassen. "Was passiert 2026? Mit oder ohne Siemens Healthineers?" Das sind die entscheidenden Fragen des Analysten Gael de-Bray mit Blick auf den Quartalsbericht Mitte November. Die Aktien hätten bereits eine Erholung im Automatisierungsgeschäft und Impulse einer möglichen Dekonsolidierung der Medizintechnik-Tochter eingepreist. Diese könnte aber durchaus knifflig werden, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie notierte um 11:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 228,50 EUR zu. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 3,72 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 213 832 Siemens-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Anteilsschein 24,0 Prozent. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert.

