Deutsche Bank AG gibt Siemens Energy-Aktie Buy

Deutsche Bank AG hat eine eingehende Analyse der Siemens Energy-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Die niedrige Aktienbewertung werde den Chancen für Gewinne und Margen über 2030 hinaus nicht gerecht, schrieb Gael de-Bray in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu einer Roadshow.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens Energy-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Siemens Energy-Aktie musste um 10:27 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 129,96 EUR abwärts. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 61,59 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 295 101 Siemens Energy-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 gewann die Aktie 8,4 Prozent. Am 11.02.2027 dürfte Siemens Energy die Bilanz für Q1 2027 veröffentlichen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.